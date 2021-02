Xiaomi Mi 11 : les prix du smartphone dévoilés pour la France

Le Xiaomi Mi 11 est le nouveau smartphone de référence du groupe chinois et il ne lésine pas sur la qualité de sa fiche technique. Doté d'un affichage 6,81 pouces AMOLED en WQHD+ avec rafraîchissement adaptatif 120 Hz et poinçon pour le capteur photo avant, il embarque un SoC Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

De quoi lui apporter une compatibilité 5G complète et des connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.0, tandis que le son est optimisé par Harman Kardon. A l'arrière, le bloc photo intègre un module principal de 108 megapixels entouré d'un anneau lumineux, un ultra grand angle de 13 megapixels et un capteur macro de 5 megapixels.

Si l'on ne trouve pas de super zoom, Xiaomi promet du mieux en matière de photo de nuit à l'aide de la stabilisation et de l'intelligence artificielle. Le Xiaomi Mi 11 embarque une batterie de 4600 mAh avec charge rapide filaire 55W et sans fil de 50W, ainsi qu'une charge sans fil inversée de 10W.

Le smartphone tourne sous Android 11 et est livré avec la surcouche MIUI 12. Il sera l'un des premiers à bénéficier de la nouvelle interface MIUI 12.5 qui sera proposée à partir du deuxième trimestre 2021.

La présentation française du Xiaomi Mi 11 a permis d'officialiser les tarifs :

Xiaomi Mi 11 en 8 / 128 Go : 749 €

Xiaomi Mi 11 en 8 / 256 Go : 799 €

Les tarifs sont ceux annoncés lors de la présentation européenne et permettent de rester très agressifs sur un marché où les smartphones premium sont désormais couramment dans la tranche 800 à 1000 €.

La version 8 / 128 Go sera disponible en précommande le 23 février en boutiques Mi Store et sur Mi.com pour une disponibilité effective le 9 mars.

Le modèle 8 / 256 Go sera proposé chez les quatre opérateurs et dans les enseignes Fnac, Darty, Boulanger, CDiscount, Rue du Commerce ainsi qu'en boutiques Mi Store et sur Mi.com.

Xiaomi ajoute un an de réparation gratuite de l'écran et un paiement en 4 fois sans frais.