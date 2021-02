Xiaomi Mi 11 Ultra : les premiers détails

Le Xiaomi Mi 11 Ultra devrait être un véritable monstre bardé de technologie à en croire les rumeurs qui circulent à son sujet.

Si l'on connait déjà le Xiaomi Mi 11 5G depuis la fin de l'année dernière, la déclinaison Ultra n'a pas encore été dévoilée par la marque... Rappelons que le modèle présenté le 28 décembre par Xiaomi embarque un Snapdragon 888, un écran 2K 120 Hz, de 8 à 12 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage. On y trouve de la recharge 55W ainsi que de la recharge sans fil 50W ainsi qu'un capteur photo 108 MP.

La déclinaison Ultra devrait reprendre l'écran 2K à 120 Hz incurvé sur les 4 tranches. Il proposera une batterie plus imposante de 5000 mAh, mais aussi une technologie de recharge plus avancée. On devrait ainsi y trouver de la recharge sans fil à 67W, un record chez Xiaomi.

Xiaomi devrait également y glisser davantage de RAM et pourrait aussi doper quelque peu la partie photo, notamment avec un capteur supplémentaire dédié au zoom.