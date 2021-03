Xiaomi Mi 11 Ultra : le smartphone premium avec écran secondaire et zoom x120

Dans les nombreux smartphones dévoilés ce jour, Xiaomi a mis l'accent sur le Xiaomi Mi 11 Ultra, son modèle le plus évolué de la série et qui vise l'ultra premium. Conservant le design général de la série Mi 11, il joue la carte de la qualité de finition avec une coque céramique et un très grand bloc photo à l'arrière.

Le smartphone reprend l'affichage 6,84 pouces QHD+ avec dalle AMOLED E4 haute qualité avec un affichage légèrement incurvé sur les tranches avec dalle poinçonné pour le capteur photo avant de 20 megapixels. On retrouve un rafraîchissement d'écran adaptatif et un échantillonnage tactile grimpant à 480 Hz, le tout protégé par le récent verre protecteur Gorilla Glass Victus de Corning.

On trouve également un SoC Snapdragon 888 avec RAM LPDDR5 et stockage UFS 3.1 qui fourniront toute la réactivité nécessaire, épaulé par une batterie de 5000 mAh qui supportera la charge filaire 67W mais aussi la charge sans fil 67W évoquée pour le Mi 11 Pro, le tout dans une coque certifiée IP68.

Ce qui fait la plus grande différence sur ce modèle, c'est bien sûr le bloc photo dont le module principal est un capteur GN2 de 50 megapixels (comme le Mi 11 Pro) associé à un ultra grand angle 48 megapixels avec large angle de vision 128 degrés et un téléobjectif périscopique de 48 megapixels qui permettra de générer un zoom optique x5 et un zoom numérique allant jusqu'à x120. Le bloc photo est capable d'enregistrer de la vidéo en 8K.

A noter que le bloc photo a déjà été testé chez DxoMark en s'offrant la première place du classement des photophones avec un score de 143 points.

A côté du bloc photo, on trouvera un petit affichage secondaire AMOLED 1,1 pouce qui servira essentiellement à offrir un retour pour prendre des selfies mais qui pourra aussi être personnalisé en affichant des informations spécifiques. On trouvera également du son optimisé par Harman Kardon.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra a été annoncé en Chine à des tarifs allant de 5999 yuans (776 €) à 6999 yuans (905 €) et devrait arriver en France prochainement, avec un tarif démarrant à 1199 €.