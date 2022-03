Xiaomi Redmi Buds 3 Pro et POCO F3 à petits prix, mais aussi la Teclast P20HD, SanDisk, Samsung...

Aujourd'hui, AliExpress met en avant les Redmi Buds 3 Pro, des écouteurs sans fil Redmi avec réduction active du bruit.

Ils embarquent donc une technologie de réduction de bruit hybride en combinant des embouts, qui isolent en partie de l'environnement, à une puce dédiée à la réduction de bruit en direct. Ils peuvent se connecter à 2 sources différentes grâce aux Bluetooth 5.2.

La batterie offre 28 heures d'autonomie grâce au boîtier qui permet de recharger totalement les écouteurs en 2 heures 30. Pour information, il ne faut que 10 minutes de charge pour pouvoir écouter 3 heures de musique.

Sur le site d'AliExpress, les écouteurs Redmi Buds 3 Pro sont au prix préférentiel de 39 € au lieu de 70 € avec le code SDFRM013 et la livraison gratuite.



Continuons avec le smartphone POCO F3 qui profite également d'une très belle réduction sur AliExpress.

Le mobile embarque un écran AMOLED FHD+ de 6,67" avec taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Il est doté du SoC Snapdragon 870 avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Le smartphone est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.

Le POCO F3 intègre une batterie de 4250 mAh avec charge rapide 33 W. Au niveaux de la photographie, nous notons la présence d'un bloc photo avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 Mpx et un capteur macro de 5 Mpx. Et sur l'avant, pour faire des selfies, on profite d'un capteur photo de 20 mégapixels. Enfin, le mobile bénéficie de la technologie LiquidCool 1.0 Plus permettant un refroidissement optimisé du smarpthone.

Le smartphone POCO F3 8+256 Go est au prix réduit de 280 € avec le code TSFRT40. La livraison est gratuite depuis la France.





Voici notre sélection des meilleures offres d'AliExpress :

PC portable



Smartphone

Redmi Note 10 à 170 € avec le code TSFRT13





Tablette tactile

Stockage

Maison

Aspirateur robot Xiaomi Mop 2C à 185 € avec le code TSFRD40





Trottinette

NIU KQi3 à 532 € avec le code TSFRD40





Divers





