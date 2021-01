Xiaomi Mi Band 6 : le bracelet connecté commence à se dévoiler

Xiaomi semble déjà préparer un nouveau bracelet Mi Band 6 avec un possible module GPS intégré et toujours de larges possibilités de suivi de l'activité quotidienne.

Les bracelets connectés Mi Band ont permis à Xiaomi de compter rapidement parmi les grands fabricants de wearables et l'arrivée d'une nouvelle version Xiaomi Mi Band 6 sera sans doute très suivie.

Les premières informations transpirent à propos d'un gadget portant le nom de code Pangu et la référence XMSH16HM déjà trouvée dans l'application Zepp dédiée. Deux variantes existeraient, l'une avec NFC et l'autre sans pour s'accommoder des sensibilités géographiques.

Xiaomi Mi Band 5

Les données retrouvées dans les fichiers de configuration font état d'une capacité de mesure de la SpO2, de la présence de l'assistant numérique Alexa mais aussi d'un module GPS intégré au lieu de s'appuyer sur celui du smartphone compagnon.

Les animations des icônes devraient être revisitées à la faveur d'un affichage plus grand et du support direct de l'affichage d'émoticones. Le Xiaomi Mi Band 6 offrira aussi plus de modes sportifs, 19 d'entre eux ayant été repérés avec leurs réglages spécifiques.

On retrouvera le suivi d'activité quotidienne et sportive, le suivi du sommeil ou encore l'affichage des notifications du smartphone. Aucune date de lancement n'est encore donnée.