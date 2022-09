La Radeon RX 6800 XT à seulement 759 € chez Amazon, mais aussi un bracelet, un smartphone, des écouteurs…

Commençons ce premier top 5 de la semaine avec la carte graphique AMD Radeon RX 6800 XT qui voit son prix divisé par deux sur Amazon.

Elle présente un style aérodynamique qui permet d'optimiser le flux d'air pour améliorer le refroidissement et la performance. La carte profite aussi de trois ventilateurs à roulement à billes. L'architecture AMD RDNA 2 permet d'optimiser et d'unifier l'expérience de jeu et les performances visuelles. La carte graphique AMD Radeon RX 6800 XT profite également de 16 Go de RAM dédiée. Notons aussi sur la carte, un switch qui permet de passer du BIOS Balanced au BIOS Rage qui augmente la limite de puissance et qui offre une meilleure option pour l'overclocking.

Sur Amazon, la carte graphique AMD Radeon RX 6800 XT est au prix de 759 € au lieu de 1507 € avec la livraison gratuite.



Passons aux écouteurs Marshall Motif ANC qui sont également à prix réduit sur Amazon.

Ils sont fournis avec trois tailles d'embouts afin de s'adapter à n'importe quelle morphologie. De plus, les écouteurs profitent de la réduction de bruit actif réglable en fonction de vos besoins. Ils bénéficient de 4,5 heures d'écoute avec l'ANC activée et le boitier permet d'ajouter 20 heures d'autonomie. Pour finir, les Marshall Motif ANC sont dotés de la certification IPX5 qui supporte les éclaboussures.

Sur Amazon, les écouteurs Marshall Motif ANC sont au prix de 120 € au lieu de 199 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le casque SteelSeries Arctis 3 qui bénéficie d'une belle réduction.

Ce dernier profite de coussinets AirWeave qui sont accompagnés d'un bandeau de suspension offrant un port du casque très agréable. Les pilotes de 40 mm des haut-parleurs permettent de bénéficier d'un son à distorsion minimale nous offrant les moindres détails.

Le casque SteelSeries Arctis 3 est pourvu d'un micro ClearCast certifié par Discord qui permet d’obtenir une clarté de voix et d'éliminer les bruits de fond. Pour finir, le casque offre un son spatial compatible avec Windows 10 et les consoles Xbox One.

Sur Amazon, le casque SteelSeries Arctis 3 est au prix de 36 € au lieu de 70 € avec la livraison gratuite.



Poursuivons avec le smartphone Samsung Galaxy A13 qui est en promotion sur Amazon.

Il est doté d'un écran de 6,6" avec une définition de 2408 x 1080 pixels. Il intègre le SoC Exynos 850 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. La mémoire du mobile est extensible jusqu'à 1 To avec microSD.

Au niveau de la photo, le smartphone profite de 4 capteurs avec un de 50 MP, un de 5 MP et deux de 2 MP. Sur l'avant, nous notons la présence d'un capteur de 8 MP pour faire des selfies. Pour finir, sa batterie de 5000 mAh offre jusqu'à 54 heures d'autonomie.

Le smartphone Samsung Galaxy A13 est au prix de 151 € au lieu de 200 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 qui possède un écran couleur AMOLED de 1,56" avec une résolution de 152 x 486 pixels. Ce dernier peut vous suivre sur vos activités quotidiennes, mais il permet aussi de récupérer vos données lors des sessions sportives grâce à ses 30 modes intégrés.

Le Mi Band 6 est doté d’un cardiofréquencemètre permettant de prendre votre rythme cardiaque en continu, mais aussi la mesure d’oxymétrie (SpO2). Et pour finir, la batterie du bracelet vous fait profiter de 14 jours d'autonomie avec un système de charge magnétique.

Sur Amazon, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 est au prix réduit de 38 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.



