Xiaomi Mi Band 7 : le bracelet connecté gagne en lisibilité

La série de bracelets connectés Mi Band a permis à Xiaomi de s'installer durablement sur le segment des wearables malgré la forte concurrence et les générations se suivent année après année.

Voici venir le Xiaomi Mi Band 7 qui reprend globalement la recette de ses prédécesseurs mais ajoute tout de même un affichage plus grand, passant à 1,62 pouce, en AMOLED couleur pour une bonne lisibilité même en plein soleil, et avec le support de l'affichage permanent (Always-On Display).

On pourra le personnaliser par plus de 100 cadrans et profiter de l'écran plus grand pour afficher plus d'informations. Le bracelet est toujours un outil de suivi de l'activité quotidienne et des sessions sportives et il intègre 120 modes sportifs en intérieur comme en extérieur avec analyse des séances d'entraînement pour fournir des recommandations et améliorer ses résultats plus rapidement et visiblement.

Une dizaine de jours d'autonomie

Le Xiaomi Mi Band 7 comporte à l'arrière du boîtier un moniteur de fréquence cardiaque optique doublé d'un capteur pour la SpO2 qui peut maintenant être mesurée en continu, avec des alertes en cas de passage sous les 90% de saturation en oxygène dans le sang.

Le bracelet connecté promet jusqu'à 15 jours d'autonomie en usage standard ou 9 jours en usage intensif. Il est lancé en plusieurs coloris en Chine au prix de 239 yuans (33,50 € environ) en attendant son arrivée en Europe.