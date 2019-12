Bon plan : la box Android Xiaomi Mi Box S 4K HDR avec Chromecast à moins de 48 € !

La Mi Box S de Xiaomi est certainement la box Android la plus utilisée, aux côtés de la plus onéreuse mais très performante Nvidia Shield.

Pour rappel, cette box est une combinaison d'Android TV et de ses applications, intègre un Chromecast ainsi que l'Assistant Google pour la recherche et le contrôle vocal avec une télécommande Bluetooth incluse. Elle prend en charge la 4K HDR à 60 images par seconde, ainsi que l'audio Dolby DTS.

Le boîtier de 95,25 x 95.25 x 16,7 mm enferme un SoC quadcore (Cortex-A53) avec processeur graphique Mali-450, 2 Go de RAM et 8 Go de stockage eMMC. La connectique comprend un port HDMI 2.0a (pour la prise en charge du HDR) et USB 2.0, et la connectivité couvre Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac à 2,4 GHz / 5 GHz et Bluetooth 4.2.

La Mi Box S promet un accès à plus de 3000 applications et chaînes, et avec des services comme YouTube et Netflix qui a même droit à un bouton dédié sur la télécommande (avec aussi un bouton Google Assistant).

Gearbest propose aujourd'hui en très forte promotion la Xiaomi Mi Box S à seulement 48 € dans sa version internationale (français ok) avec la livraison gratuite, au lieu de 69,90 € prix officiel en France.