Bon plan : les meilleures promotions de ce lundi avec la Xiaomi Mi Box S, Huawei P30 Pro ...

Le bon plan du jour concerne les offres de la journée à ne pas rater dont la Xiaomi Mi Box S qui est une combinaison d'Android TV et de ses applications qui intègre un Chromecast ainsi que l'Assistant Google pour la recherche et le contrôle vocal avec une télécommande Bluetooth incluse. Elle donne accès à plus de 3000 applications et chaînes, et avec des services comme YouTube et Netflix qui a même droit à un bouton dédié sur la télécommande.

Le boîtier de 95,25 x 95.25 x 16,7 mm enferme un SoC quadcore (Cortex-A53) avec processeur graphique Mali-450, 2 Go de RAM et 8 Go de stockage eMMC. La connectique comprend un port HDMI 2.0a (pour la prise en charge du HDR) et USB 2.0, et la connectivité couvre Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac à 2,4 GHz / 5 GHz et Bluetooth 4.2. La Mi Box S prend en charge la 4K HDR à 60 images par seconde, ainsi que l'audio Dolby DTS.

Vous pourrez retrouver la Xiaomi Mi Box S à 48 € chez Rakuten, soit une promotion de 40 % !



Mais ce n’est pas la seule bonne promotion de la journée. En effet, retrouvez notre liste non exhaustive des réductions de prix de ce lundi :

