Xiaomi Mi Mix 4 : recharge rapide 200W et capteur frontal sous l'écran

Xiaomi préparerait bien une nouvelle itération de son Mi Mix 4 et le smartphone devrait se présenter comme une vitrine technologique pour la marque, il servirait ansi à inaugurer plusieurs fonctionnalités originales au sein de la marque.

Des rumeurs veulent déjà que le Mi Mix 4 Pro Max propose un écran pliable, mais la version standard du terminal proposera déjà son lot de nouveautés.

Ainsi, le Mi Mix 4 pourrait être le premier smartphone de la marque à ne plus proposer aucun poinçon ou encoche avec des capteurs frontaux intégrés directement sous l'écran tactile. Xiaomi a toujours fait de sa gamme Mi Mix un terminal centré sur l'écran avec diverses manipulations pour camoufler au mieux son capteur frontal, il est donc logique qu'il soit le premier à proposer cette technologie.

Autre point particulièrement intéressant, le Mi Mix 4 serait compatible avec la recharge ultra rapide 200W en mode filaire. On ne sait pas encore comment Xiaomi prévoit de limiter la surchauffe, mais cela pourrait se faire via l'intégration de 2 modules batterie séparés ou plus.