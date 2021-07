Xiaomi Mi Mix 4 : le smartphone se précise

La commercialisation du Mi Mix 4 de Xiaomi approche à grands pas : le smartphone vient d'être repéré sur le site de la TENAA, qui accorde les certifications aux dispositifs électroniques en Chine avant leur mise sur le marché.

La gamme MI Mix représente l'ultra haut de gamme chez Xiaomi, et est comparable à ce que propose Samsung avec son Galaxy Note. Il s'agit généralement d'une vitrine technologique pour la marque qui déploie la plupart de ses nouveautés.

Après deux ans sans aucune version du Mi Mix, le smartphone est attendu de pied ferme, qui plus est, Xiaomi a mis la barre très haute avec son Mi 11 et le Mi Mix 4 devra aller encore plus loin.

Sur le site de la TENAA, l'appareil apparait sous la référence 2106118C, le modèle testé embarque 8 à 12 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage. On y trouve un port double SIM 5G. Sans grande surprise, on devrait y trouver un SoC Snapdragon 888.

Pour le reste, il faut s'en tenir aux rumeurs : on évoque ainsi un capteur photo 108 MP, de la charge rapide 120W et une batterie de 4500 mAh.

Reste à savoir ce que Xiaomi prévoit pour faire de son Mi Mix 4 un produit plus original et performant que son Mi 11. Cela pourrait à nouveau se situer au niveau de l'écran avec un capteur photo logé directement sous la dalle, permettant un affichage occupant 100% de la surface du smartphone.