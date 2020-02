Bon plan : Xiaomi Mi Note 10 et 10 Pro (APN 108 megapixels) jusqu'à -28% et aussi Redmi 8 Pro,...

En attendant l'arrivée prochaine des Xiaomi Mi 10 / 10 Pro, les Xiaomi Mi Note 10 et Mi Note 10 Pro sont actuellement en promotion, une bonne affaire pour ces smartphones présentant le top actuel au niveau qualité photo et vidéo comme nous l'avons vu dans notre test du Xiaomi Mi Note 10.

Pour rappel, le Xiaomi Mi Note 10 / 10 Pro dispose du tout nouveau capteur photo à 108 megapixels qui permet d'obtenir des capacités photographiques exceptionnelles avec cinq modules photo disposés verticalement à l'arrière du smartphone :

108 megapixels f/1,69

12 megapixels f/2 (zoom)

8 megapixels f/2 (zoom)

20 megapixels f/2,2 ultra grand angle

2 megapixels f/2,4 macro

Deux capteurs sont dédiés aux zooms longs et courts permettant de mieux capturer les informations de profondeur et de conserver un maximum de détails alors qu'à l'avant l'encoche de l'écran loge un capteur photo de 32 megapixels pour les selfies.

Le Mi Note 10 / 10 Pro dispose d'un grand écran de 6,47 pouces FHD+ AMOLED incurvé, d'un SoC Snapdragon 730G orienté gaming avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage selon les versions.

Il dispose également d'un lecteur d’empreinte placé sous l’écran, et d'une confortable batterie de 5260 mAh permettant une autonomie de plusieurs jours de fonctionnement avec une charge rapide 30 Watts pour une charge complète en une heure à peine, le tout sous MIUI 11. Au niveau des bandes 4G, on retrouve les principales à savoir B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/38/40/41.

Sachez qu'il n'y a que 3 différences entre le Mi Note 10 et le Mi Note 10 Pro à savoir la quantité de mémoire (6 Go vs 8 Go sur le Pro), la quantité de stockage (128 Go vs 256 Go) et enfin le nombre de lentilles du capteur photo principal qui passe de 7 à 8 sur le Pro conduisant à une légère amélioration de la qualité des photos. Hormis ceci ils sont strictement identiques.

Gearbest propose aujourd'hui une forte réduction sur ces modèles avec d'un côté le Xiaomi Mi Note 10 6 Go de RAM et 128 Go de stockage en 2 coloris (noir et vert) à seulement 457 € au lieu de 549,90 € prix officiel avec la livraison à 1 € depuis la France. Il s'agit bien entendu de la version internationale avec français inclus.



Et de l'autre côté, le Xiaomi Mi Note 10 Pro 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en 2 coloris (noir et vert) à seulement 503 € au lieu de 649,90 € prix officiel avec le code de réduction GBNT10PRO1 et la livraison gratuite vers la France (version internationale également).



Mise à jour : à noter que Rakuten vient de proposer le Xiaomi Mi Note 10 à seulement 395 € (-28%) en coloris noir, blanc et vert (avec en prime de 59 € à 79 € remboursés en supers points).



Vous trouverez également d'autres promotions chez Xiaomi et sa filiale Redmi avec notamment les excellents et très appréciés Redmi Note 8 et Note 8 Pro :

A noter que vous trouverez l'ensemble des promotions sur les produits Xiaomi sur cette page dédiée (smartphones mais aussi robots, objets connectés, TV, écouteurs, PC,...).

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.