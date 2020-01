Bon plan : le Xiaomi Mi Note 10 (108 megapixels) à 397€ au lieu de 549€, amateurs de photo, c'est le moment !!

Le Xiaomi Mi Note 10 a été le premier smartphone à intégrer le tout nouveau capteur photo à 108 megapixels avec logiquement une première place au niveau qualité photo / vidéo à côté du Huawei Mate 30 Pro. A ce propos, vous pouvez d'ailleurs consulter notre test du Mi Note 10.

Pour rappel le Xiaomi Mi Note 10 possède des capacités photographiques de très haut niveau avec pas moins de 5 modules photo, disposés verticalement à l'arrière du smartphone.

La configuration est la suivante :

108 megapixels f/1,69

12 megapixels f/2 (zoom)

8 megapixels f/2 (zoom)

20 megapixels f/2,2 ultra grand angle

2 megapixels f/2,4 macro

On trouve ainsi deux capteurs pour des zooms longs et courts permettant de mieux capturer les informations de profondeur et de conserver un maximum de détails.

A l'avant, l'encoche de l'écran loge un capteur photo de 32 megapixels pour les selfies. Le Mi Note 10 également propose un grand affichage 6,47 pouces FHD+ AMOLED incurvé, un SoC Snapdragon 730G orienté gaming avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

On trouve également un lecteur d’empreinte sous l’écran, et une solide batterie de 5260 mAh assurant plusieurs jours de fonctionnement avec une charge rapide 30 Watts pour une charge complète en une heure à peine, le tout sous MIUI 11. Au niveau des bandes 4G, on retrouve les principales à savoir B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/38/40/41.

Gearbest propose aujourd'hui un prix canon avec le Xiaomi Mi Note 10 6 Go de RAM et 128 Go de stockage en 3 coloris (noir, blanc et vert) à seulement 397 € au lieu de 549 € prix officiel avec le code de réduction GBXMNTFR01 et la livraison à 1€ depuis la France. Il s'agit bien entendu de la version internationale avec français inclus.