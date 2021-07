Xiaomi Mi Notebook Pro X 15 OLED : bel écran et configuration premium

Le groupe Xiaomi dévoile un nouveau membre dans sa gamme de PC portables Mi Notebook avec un modèle premium. Le Xiaomi Mi Notebook Pro X 15 OLED a beaucoup à offrir, à commencer par un affichage 15,6 pouces OLED (dalle de qualité E4) en résolution 3,5K et des bordures fines permettant un ratio de 91% dans un format 16:10.

La dalle promet des noirs profonds, un temps de réponse de 1 ms et une luminosité de 600 nits, avec le support de l'espace colorimétrique DCi-P3 et un verre de protection Gorilla Glass.

La machine embarque un processeur Intel Core i5-11300H ou Intel Core i7-11370H gravé en 10 nm SuperFin (Tiger Lake, quadcore) et offrant une cadence jusqu'à 4,8 GHz en mode Turbo, associé à un GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.

Les configurations mémoire iront de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD à 32 Go de RAM et 1 To de stockage. Côté connectiques, on trouvera de l'USB-A, de l'USB-C, un port Thunderbolt 4, du HDMI 2.1 et une prise jack 3,5 mm.

Le Mi Notebook Pro X 15 OLED offre également une connectivité sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2 et la batterie profitera d'une charge 130W assurant 50% de recharge en 25 minutes.

Les tarifs sont de 7999 yuans (1044 € environ) pour la version en Core i5 (16 / 512 Go) et 9999 yuans (1305 € environ) pour le modèle Core i7 (32 Go / 1 To).