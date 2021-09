Xiaomi Mi Pad 5 : la tablette tactile avec écran tactile 120 Hz et stylet lancée en France

La tablette tactile Mi Pad 5 de Xiaomi permet à la marque de faire un retour sur ce segment après plusieurs années d'absence et propose une expérience polyvalente grâce à une fiche technique cohérente.

Elle offre un bel écran 11 pouces LCD WQHD+ (2560 x 1600 pixels) au ratio 16:10 et doté d'un rafraîchissement 120 Hz tout en prenant en charge l'espace colorimétrique DCI-P3. Il présente une luminosité de 500 nits et intègre un capteur TrueTone adaptant la teinte de l'écran à la lumière environnante.

A bord, la tablette Mi Pad 5 intègre un SoC Snapdragon 860 avec 6 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage pour assurer les tâches du quotidien et l'expérience multimédia.

Cette dernière sera mise en valeur par quatre haut-parleurs avec support du Dolby Atmos et par la batterie de 8720 mAh assurant 16 heures d'autonomie en lecture vidéo ou 10 heures en jeu et rechargeable en USB-C avec une charge 22,5W.

Si elle dispose d'un capteur photo avant de 8 megapixels pour la visioconférence, elle est aussi équipée d'un capteur 13 megapixels à l'arrière capable d'enregistrement vidéo 4K.

A noter que la tablette Mi Pad 5 peut être utilisée avec un stylet Smart Pen pour la prise de notes et de croquis. L'accessoire pourra être fixé à la tablette grâce à un système magnétique qui assure aussi sa charge.

La tablette Xiaomi Mi 5 Pad avec interface MIUI pour tablettes est proposée au prix de 399,90 €. Exceptionnellement pour son lancement, on peut la trouver à 299,90 € sur le site Mi.com mais attention, l'offre n'est pas valable que ce soir 28 septembre jusqu'à 23h59 !