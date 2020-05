Xiaomi Mi Smart DashCam 2K : la caméra embarquée prend du galon

Xiaomi a récemment présenté une nouvelle gamme de dispositifs et notamment une nouvelle version de sa dashcam à succès.

Xiaomi a profité d'un événement en Chine pour lever le voile sur la Mi Smart Dashcam 2K, une version révisée de sa première dashcam ayant rencontré un succès assez vif par sa qualité et son positionnement tarifaire.

La marque chinoise récidive avec cette version qui propose un ensemble de fonctionnalités particulièrement séduisantes. On retrouve ainsi une caméra dans un boitier compact à installer dans l'habitacle de son véhicule et qui filmera en continu tout ce qu'il se passe sur la route, et ce, en définition 1600p.

La caméra dispose d'un angle de vue de 140 degrés pour ne rien rater et d'une ouverture à f/1.8 pour capter un maximum de lumière y compris de nuit.

Elle se dote d'un écran IPS de 3 pouces à l'arrière qui permet de s'assurer que le cadrage est optimal. Le tout est compatible avec la reconnaissance vocale de Xiaomi pour un déclenchement à la voix, l'utilisateur pouvant ainsi réaliser des clichés sans avoir à manipuler l'appareil.

Annoncée pour le marché chinois, le prix évoqué est de 399 yuans soit environ 50 euros hors taxes. Commr pour la précédente version, il est peu probable de voir Xiaomi importer directement sa caméra en France, le marché étant très peu demandeur de ce type de produit pour l'instant.

Mais les tendances changent et certains utilisateurs trouvent intéressant de disposer de preuves à proposer aux assureurs ou aux forces de l'ordre en cas de nécessité, comme c'est largement le cas en Russie (les dashcams sont même obligatoires).