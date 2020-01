Garmin Tandem : la dashcam à double capteur spécial covoiturage

La marque Garmin lance une nouvelle dashcam à installer dans sa voiture pour filmer ce qui se passe sur la route mais aussi à l'intérieur de l'habitacle. Pour ce faire, la Garmin Tandem embarque deux caméras.

La première, vers l'extérieur, filme en 1440p et profite de la technologie Garmin Clarity (HDR) pour fournir des images nettes et claires. La seconde, tournée vers l'intérieur, profite quant à elle d'une technologie NightGlo de vision nocturne qui permettra de filmer tout ce qui se passe dans l'habitacle, même de nuit.

Pourquoi une telle fonctionnalité ? "Avec l’essor de services de covoiturages tels qu’Uber ou Blablacar , ainsi que les incidents qui peuvent survenir à l’intérieur des véhicules, il devient de plus en plus important pour les conducteurs de pouvoir compter sur une caméra, qui enregistre non seulement ce qui se passe sur la route, mais également ce qui pourrait se passer dans la voiture, et cela en continu", explique Dan Bartel, responsable des ventes mondiales grand public chez Garmin.

Le deuxième module peut aussi servir pour un mode "surveillance à l'arrêt" qui pourra filmer toute tentative d'effraction ou de vandalisme, ou se déclencher en cas de mouvement suspect, même moteur coupé.

La dashcam Tandem de Garmin peut être pilotée par commande vocale pour lancer / interrompre des enregistrements ou sauvegarder images ou vidéos spécifiques, sans avoir à manipuler l'appareil.

Enfin, les enregistrements des deux caméras sont accessibles depuis l'application Garmin Drive. La dashcam Garmin Tandem est déjà disponible au prix de 349,99 €.