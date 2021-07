Promotions Xiaomi : des prix réduits sur moniteurs, TV, vidéoprojecteurs, aspirateurs...

Le site e-commerce Gshopper propose une opération de promotion sur les produits Xiaomi, comme les TV Xiaomi Mi Smart TV 4S 32" et 43".

La Mi TV 4S possède un design assez classique avec une jolie finition métallique, elle est d’ailleurs assez légère (12 kg) et peut être posée sur un meuble comme sur un mur. Elle est équipée au dos de 3 ports HDMI 2.0b, d'une prise jack, de deux USB, d'un port Ethernet, d'une sortie optique, d'une autre RCA et d'une prise d’antenne. De plus, cette télévision est fournie avec une télécommande, indispensable pour naviguer sur la Smart TV.

Les dalles de 32" (1366 x 768 pixels en HD) ou de 43" (3840 x 2160 px en UHD) sont propulsées par le processeur Amlogic 64-bit Quad-Core qui est accompagné soit de 1 Go de RAM pour la plus petite dalle, soit de 2 Go pour la plus grande. Sur les deux, on note 8 Go d’espace de stockage.

La Mi TV 4S est compatible en WiFi et en Bluetooth. Android TV 9.0 est installé afin de pouvoir utiliser les applications compatibles du Google Play Store comme Netflix, YouTube, Prime Video…

