Bon plan : les Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 à prix réduit chez Amazon

Le bon plan du jour concerne les écouteurs Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 qui sont dotés d'un son premium et donc d'une qualité supérieure par rapport à la première version de ces écouteurs. Vous pourrez également retrouver une annulation de bruit extérieur pour plus de clarté lors de vos appels, mais aussi d'un double appui pour accéder à votre musique ou à l'assistant vocal plus facilement. Les écouteurs de chez Xiaomi détectent automatiquement la mise en place d'une des oreillettes dans votre oreille.

Pour une connexion stable et optimale, les Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 sont compatibles avec le Bluetooth 5.0. Pour un appairage rapide, automatique et simple, il vous faudra un smartphone de la marque Xiaomi pour bénéficier de la fonctionnalité pop-up.

Vous pourrez retrouver les écouteurs Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 en promotion sur Amazon au prix de 85 € au lieu de 100 €



Mais ce ne sont pas les seuls écouteurs/casques à profiter de promotions :

