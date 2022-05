Chute du prix de la TV Xiaomi Mi TV 4S pendant les French Days avec des iPhone, écrans PC, OPPO, TV...

Le bon plan du jour des French Days est la TV Xiaomi Mi TV 4S qui profite d’un prix plus que réduit !

Le modèle bénéficie d’une dalle de 55 pouces en Full LED 4K ultra (3840 x 2160 pixels). Elle intègre un système de smart TV qui vous donne accès à plusieurs applications via le portail Google Play Store et vous permet de piloter le téléviseur à la voix via Google Assistant. La télévision bénéficie d’une puissance de 8 Watts pour ses enceintes et supporte les standards DTS-HD et Dolby Audio.

La Xiaomi Mi TV 4S tourne sous Android TV. Elle est équipée d’un SoC MTK6886 de MediaTek avec 2 Go de RAM et 8 Go de stockage et propose des connectiques HDMI (3 ports), USB 2.0 (3 ports) et du WiFi / Bluetooth pour les connectivités sans fil.

Sur Amazon, la Xiaomi Mi TV 4S 55" est au prix réduit de 416 € au lieu de 715 € avec la livraison gratuite.



