Chute du prix sur la TV Xiaomi Mi TV 4S, mais aussi sur les bracelets OPPO Band, JBL Tune 115 TWS...

Commençons notre top 5 avec la TV Xiaomi Mi TV 4S qui profite d’un beau rabais sur Amazon.

Ce modèle est doté d’une dalle de 43 pouces (55,7 cm) en Full LED 4K ultra (3840 x 2160 pixels). La Xiaomi Mi TV 4S tourne sous Android TV, ce qui permet de vous donner accès à plusieurs applications via le portail Google Play Store et vous permet de piloter le téléviseur à la voix via Google Assistant.

Elle est dotée du SoC MTK6886 de MediaTek avec 2 Go de RAM et 8 Go de stockage et propose 3 ports HDMI, 3 ports USB 2.0 et elle est compatible WiFi / Bluetooth pour les connectivités sans fil.

Sur Amazon, la Xiaomi Mi TV 4S 43" est au prix réduit de 302 € au lieu de 479 € avec la livraison gratuite.



Passons ensuite sur l'écran PC gaming Dell S2722QC qui profite d'une réduction sur Amazon.

Ce dernier est doté d'une dalle de 27" avec une définition de 3840 x 2160 px pour une luminosité de 350 cd/m². L'écran bénéficie aussi de la technologie FreeSync qui garantit une immense fluidité en toute circonstance pour passer de vos jeux. Il profite de deux ports HDMI, de trois ports USB et d'une prise Mini Jack.

Sur le site d'Amazon, l'écran PC incurvé gaming Dell S2722QC est au tarif de 230 € au lieu de 350 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec les écouteurs JBL Tune 115 TWS qui sont 50 % moins cher sur Cdiscount.

De type intra-auriculaire, les écouteurs sont dotés d'un diaphragme de 5,8 mm. De plus, ils sont compatibles Bluetooth 5.0 et profitent de l'effet sonore Pure Bass. De plus, vous avez la possibilité de contrôler la musique directement sur les écouteurs avec le bouton marche / arrêt ou répondre / terminer.

Au niveau de l'autonomie, chaque écouteur profite de 6 heures de lecture continue, et avec le boitier, vous pouvez rajouter 21 heures supplémentaires. Pour finir, ils sont accompagnés de trois tailles d'embout différentes pour s'adapter à toutes les morphologies.

Sur le site de Cdiscount, les écouteurs JBL Tune 115 TWS sont au prix plus que réduit de 50 € au lieu de 100 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au bracelet connecté OPPO Band Sport qui profite de 48 % de réduction sur Rakuten.

Il est doté d'un écran incurvé AMOLED de 1,1" accompagné d'un bracelet totalement flexible. Il intègre aussi plusieurs capteurs comme un oxymètre, un cardiofréquencemètre ou encore un suivi de sommeil. De plus, le bracelet est capable de vous suivre sur 12 modes d'entrainement. Elle peut d'ailleurs plonger jusqu'à 50 mètres de profondeur. Pour finir, une charge complète offre jusqu'à 12 jours d'utilisation.

Sur le site de Rakuten, le bracelet connecté OPPO Band Sport est au prix de 26 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.



Finissons ce top 5 avec le PC portable HP Pavilion Aero 13 qui est doté d'un écran de 13,3" avec une définition de 2560 x 1600 pixels. L'ordinateur portable est propulsé par le processeur Ryzen 5 5600 U (4,2 GHz) avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage en SSD.

Sa batterie lui offre jusqu'à 10 heures d'utilisation et son chargeur permet de le recharger en moins d'une heure. Le PC portable est compatible Bluetooth 5.2 et WiFi 6. Pour finir, il intègre 3 ports USB, une prise HDMI et un DisplayPort.

Sur le site de la Fnac, le PC portable HP Pavilion Aero 13 est au prix de 600 € au lieu de 850 € avec la livraison gratuite.



