Xiaomi Mi TV Master : le téléviseur connecté OLED 65 pouces avec MIUI for TV

La marque chinoise Xiaomi est connue pour ses smartphones mais aussi ses gadgets / accessoires mais aussi des produits électroniques destinés à l'univers de la maison.

Après les téléviseurs connectés Mi TV 4S / 4A disponibles en France depuis le mois de juin, une nouvelle série Xiaomi Mi TV Master est annoncée avec un premier modèle prometteur Xiaomi Mi TV Lux 65 pouces OLED.

Si les Mi TV 4S jouent la carte de l'accessibilité, la nouvelle gamme vise le segment premium grâce à ses caractéristiques. On est ici sur du 65 pouces 4K OLED (couvrant 98,8% de la face avant, et donc avec bordures très fines) avec rafraîchissement 120 Hz, traitement MEMC et avec une profondeur de couleurs de 10-bit et un espace colorimétrique couvrant à 98,5% du standard DCI-P3.

Cela permet tout de même d'afficher plus de 1 milliard de couleurs et d'offrir un Delta E inférieur à 1,5. Il faut encore ajouter un temps de réponse de 1 ms et le support du HDR10+ et du Dolby Vision, ainsi qu'un traitement protégeant des excès de lumière bleue.

Téléviseur connecté, la Mi TV Lux embarque un SoC MediaTek 9650 octocore avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, le tout exploitant l'interface MIUI for TV, pilotée depuis une télécommande Bluetooth / NFC fournie.

Il suffira par ailleurs de placer un smartphone à côté de la télécommande pour partager des contenus. Cette dernière pourra gérer des commandes vocales.

Côté son, on trouvera un système audio 65W de 9 éléments pour du son spatialisé, avec support de Dolby Atmos et eARC (enhanced Audio Return Channel). Xiaomi met en avant l'intelligence artificielle embarquée pour identifier les types de contenus et adapter les réglages du système audio en conséquence via 5 ambiances distinctes.

Le téléviseur connecté Xiaomi Mi TV Lux 65 pouces n'est pour le moment annoncé qu'en Chine au prix de 12 999 yuans (environ 1630 €) dès début juillet et il reste à voir s'il sera proposé sur les marchés internationaux.

En attendant, on peut se tourner vers les téléviseurs Xiaomi Mi TV 4S et 4A, plus abordables et disponibles en France chez divers revendeurs comme Fnac , Darty ou Amazon.