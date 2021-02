Xiaomi Mi TV Q1 75 pouces : le téléviseur QLED 4K et 120 Hz vise le segment premium

En matière de TV connectée, la marque Xiaomi n'en est plus à son coup d'essai mais le nouveau téléviseur présenté pour le marché européen vise un segment plus premium que d'habitude.

Le téléviseur Mi TV Q1 75 choisit la montée en gamme avec une dalle de grande taille (75 pouces) en résolution 4K et utilisant la technologie QLED pour offrir une qualité d'affichage supérieure.

Dotée d'un large angle de vision (178 degrés) et compatible HDR10+ et Dolby Vision, la nouvelle TV de Xiaomi assure le respect à 100% de l'espace colorimétrique NTSC avec la capacité d'afficher 1 milliard de teintes et offrant un contraste de 10 000:1 ainsi qu'un rafraîchissement de 120 Hz.

Le téléviseur s'accompagne d'un système audio stéréo de 30W avec six haut-parleurs et gestion du Dolby Audio et du DTS-HD. On notera également la présence d'une connectique HDMI 2.1 avec mode ALLM de faible latence permettant des usages de visionnage comme de gaming.

Pour la partie connectée, Xiaomi fait toujours appel à Android TV 10 pour assurer disponibilité de contenus vidéo divers (Youtube, services de streaming) et installation d'applications via le portail Google Play Store.

Si Google Assistant permet de contrôler le téléviseur à la voix, Xiaomi a prévu un bouton au bas de l'écran pour couper le micro. On trouvera toujours le support de Chromecast.

Le téléviseur connecté Xiaomi Mi TV Q1 75 est annoncé en Europe au prix de 1299 €, ce qui se veut en-dessous des prix du marché, avec une offre de lancement qui fait tomber le prix à 999 €. Mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde !