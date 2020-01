Xiaomi Mi Watch Color : la prochaine montre connectée avec boîtier rond

La première montre connectée de marque Xiaomi ne date que du mois de novembre mais il est déjà question d'un second modèle. Et si la Mi Watch est fortement inspirée de l'Apple Watch avec son boîtier carré aux angles arrondis, cette deuxième version devrait offrir un boîtier rond.

La Mi Watch Color a fait son apparition dans une vidéo promotionnelle et la montre avec un affichage tactile circulaire accompagné de deux boutons latéraux, selon un style plus traditionnel aux smartwatches.

Les caractéristiques ne sont pas dévoilées mais elle sera disponible en plusieurs coloris et personnalisable par différents cadrans. Rien n'est dit non plus sur la plate-forme utilisée mais il est probable qu'elle exploite Wear OS avec la surcouche MIUI for Watch comme le modèle précédent.

L'autonomie semble être d'une journée et la montre Mi Watch Color devrait se dévoiler complètement dès le 3 janvier prochain.