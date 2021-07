L'excellent Xiaomi Mijia Mi Smart Projector 2 Pro à un prix FOU mais aussi...

Le Mi Smart Projector 2 Pro, entièrement blanc, a une forme compacte et une esthétique épurée. Il mesure 215 x 201 x 143 mm et pèse 3,7 kg.

D’un point de vue connectivité, le Bluetooth et le Wifi sont de la partie et il est équipé de 7 ports : 2 HDMI 2.0 compatibles ARC, une entrée AV, une prise Ethernet, deux prises USB, une sortie audio S/PDIF et une prise jack.

De plus, il intègre deux speakers de 10 W chacun et enfin, une télécommande est fournie.

Le projecteur émet une très bonne luminosité de 1300 lumens grâce aux 4 LED qui lui confèrent une grande durabilité (30 000 heures). Le rapport de projection est de 1.1:1 avec un focus automatique constant pour une image nette et précise en FullHD et une résolution d’image de 1 920 x 1 080 pixels.

Il intègre un processeur Amlogic T972 avec 2 Go de RAM et un espace de stockage de 16 Go. Le tout tourne sous Android TV 9.0 avec l’application Netflix préinstallée.

Expédié depuis la France, Le Xiaomi Mijia Smart Projector 2 Pro est au prix réduit de 579 € au lieu de 900 € avec le code C6E442E64E et la livraison gratuite depuis le site Gshopper.





