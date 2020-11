Xiaomi : une fenêtre pour MIUI 13 et une liste des smartphones éligibles

Les smartphones de Xiaomi et de ses différentes marques exploitent la surcouche MIUI 12 et les déploiements se poursuivent au-delà des modèles les plus récents vers des références plus anciennes.

Dans le même temps, une nouvelle surcouche MIUI 13 devrait être proposée l'an prochain et si l'on n'a finalement pas pu en avoir un premier aperçu début décembre, une fenêtre de tir se dessine peut-être.

Le site Notebookcheck.net reprend la proposition d'un modérateur des forums Xiaomi évoquant, parmi d'autres, une présentation de la nouvelle surcouche durant le deuxième trimestre 2021, corroborant des estimations fixant au début de l'année prochaine l'arrivée d'une première beta et à juin les premiers déploiements en s'appuyant sur Android 11.

Xiaomi Mi 10T Pro

Selon les premières informations, il s'agira surtout de raffiner l'expérience utilisateur avec un certain nombre d'améliorations de l'existant et l'ajout de nouvelles possibilités de personnalisation.

Le site trak.in propose une liste des smartphones Xiaomi / Redmi / Poco / Black Shark qui devraient avoir droit à la mise à jour vers MIUI 13. Cela passerait par les différents modèles de Poco X3 / M2 / M2 Pro / F2 Pro / X2 / C3 et sans doute le tout nouveau Poco M3 aux Black Shark 2 et 3 (et leurs variantes) côté smartphones gaming.

Pour Xiaomi et Redmi, les listes semblent être assez optimistes en incluant des modèles d'entrée de gamme ou commençant à dater. Elles sont donc à prendre avec des pincettes.

Xiaomi

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth 5G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 Explorer

Redmi

Redmi K30 Ultra

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Racing

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9C

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G

Redmi K20 Pro Premium

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K20 Pro