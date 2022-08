Smartphone pliant : Xiaomi dévoile le MIX Fold 2 avec finesse

Présenté comme l'un des smartphones pliants les plus fins du marché, le MIX Fold 2 est officiellement lancé par Xiaomi.

Au lendemain de l'introduction par Samsung de son nouveau smartphone pliant Galaxy Z Fold 4, Xiaomi lève le voile sur sa proposition concurrente au format similaire avec le MIX Fold 2. Une présentation qui concerne la Chine, en rappelant que la première itération du MIX Fold a été réservée au marché chinois.

D'un poids de 262 g, le MIX Fold 2 tire parti d'une charnière en goutte d'eau (Micro Waterdrop) de nouvelle génération avec un nombre de pièces réduit à 87. Il est épais de 5,4 mm quand il est déplié et de 11,2 mm une fois replié. À titre de comparaison qui est forcément tentante, le Galaxy Z Fold 4 pèse 263 g avec une épaisseur de 6,3 mm déplié et 15,8 mm replié.

Avec deux écrans AMOLED d'une luminosité de 1 000 cd/m² et Dolby Vision, le MIX Fold 2 affiche sur un écran principal souple de 8,02 pouces d'une définition 2K+ (2160 x 1914 pixels), taux de rafraîchissement de 120 Hz et technologie LTPO 2.0 pour l'adaptation (1-120 Hz). L'écran externe est de 6,56 pouces (2520 x 1080 pixels) avec ratio 21:9 et taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La partie photo avec Leica

Le smartphone pliant est équipé d'un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et embarque une batterie de 4500 mAh, ce qui est une moindre capacité que le MIX Fold original. Pour jouer sur l'épaisseur ? Elle supporte la charge rapide 67 W.

En partenariat avec Leica pour l'optique, le module photo comprend un capteur photo principal de 50 mégapixels (IMX766) avec OIS (lentille 7P) associé à un ultra grand angle de 13 mégapixels, un téléobjectif x2 (équivalent 45 mm) de 8 mégapixels. Sans oublier un capteur photo de 20 mégapixels logé au niveau de l'écran externe.

Le MIX Fold 2 de Xiaomi fonctionne avec une interface MIUI Fold 13 dérivée de l'interface MIUI 13 classique (avec socle Android 12) et pensée pour ce type de format pliant. L'adaptation d'applications tierces sera effectuée en fonction des solutions disponibles dans Android 12L.

D'ores et déjà en précommande en Chine, le Xiaomi MIX Fold 2 y est proposé en finition noir et or, avec trois configurations.