Quand Xiaomi nargue Huawei et l'absence des services Google sur l'emballage de ses smartphones

Xiaomi adopte une stratégie assez osée sur les emballages de ses smartphones Mi 10 en faisant référence à Huawei et en précisant que ses terminaux ne sont pas concernés par les sanctions américaines.

Xiaomi et Huawei ont présenté, à quelques jours d'intervalle, leurs nouveaux flagships. Et de par le prix du nouveau Mi10, il est clair que Xiaomi souhaite résolument jouer sur les terres de Huawei avec un smartphone au-delà des 1000 euros alors que la marque était restée autour des 400 il y a quelques années encore.

La marque pense très certainement que la situation de Huawei, toujours privé des services mobiles de Google, est l'occasion de percer un peu plus sur le marché et de s'imposer face au géant. Et cela passe également par quelques pics allant se glisser jusque sur les emballages des nouveaux smartphones de la marque.

Ainsi, sur les emballages des Mi 10 et Mi 10 Pro, on peut lire "avec un accès facile aux applications Google que vous utilisez le plus". Une mention qui fait contraste avec la situation des P40 de Huawei qui n'embarquent pas les applications de Google.

Traditionnellement, les constructeurs chinois n'ont jamais véritablement affiché leur concurrence ou ambition par rapport à Huawei. Xiaomi semble donc avoir pris confiance, notamment en dépassant Huawei en termes de vente de smartphones sur le mois de février 2020.

Malgré tout, Xiaomi aurait très certainement tort de trop s'aventurer sur ce terrain : Huawei reste plus populaire que Xiaomi en Chine d'une part. D'autre part, Xiaomi reste un simple "assembleur" de smartphones qui pioche des composants ci et là sans véritablement développer de partie hardware et dont les investissements software restent également très limités comparé à Huawei qui maitrise les deux ensembles depuis de nombreuses années. A terme, Xiaomi pourrait donc rapidement également être pris pour cible des USA, sans aucune possibilité de rebondir, contrairement à Huawei.