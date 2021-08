Xiaomi OLED V21 : un écran 4K de 77 pouces pour les joueurs

Xiaomi s'intéresse aux joueurs et le confirme un peu plus en annonçant un téléviseur 4K OLED orienté vers le jeu vidéo. Problème toutefois : il faudra prévoir de la place puisque l'écran présenté est titanesque.

La marque chinoise a ainsi présenté l'OLED V21, un téléviseur 4K de pas moins de 77 pouces de diagonale (195 cm) proposant une luminosité de 800 nits et d'un taux de contraste de 1000000:1 avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Il profite d'une certification True 10-bit, Dobly Vision et Imax. L'écran couvre 100% du spectre sRGB et 98,5% du spectre DCI-P3 ainsi que 95,5% du spectre Adobe RGB et 75% du spectre BT 2020.

On y trouve 2 ports HDMI 2.1 prenant en charge le VRR et l'écran est compatible Nvidia G-Sync. L'écran est certifié Xbox et propose un son via un système Harman Kardon de 70 w.

Le meilleur est pour la fin : l'écran sera proposé au prix de 19999 yuans, soit environ 2650€ hors taxes. Pour l'instant, la commercialisation de l'écran n'est prévue qu'en Chine à compter du 16 aout.