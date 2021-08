Xiaomi se prend pour Sony et lance son Cyberdog

Voilà qui n'est pas sans rappeler Sony et ses différentes versions d'Aibo. En marge de la présentation du Mi Mix 4, Xiaomi a ainsi dévoilé son robot chien baptisé CyberDog, un compagnon high tech qui vise à démocratiser la robotique et l'intelligence artificielle.

Il s'agit d'un robot quadrupède dont la tête est remplacée par un jeu de caméras. Le design s'inspire beaucoup de certains robots développés par Boston Dynamics mais Xiaomi compte en faire un produit de grande consommation.



Ainsi, ce sont des technologies empruntées à Nvidia et Intel qui animent Cyberdog. On retrouve la plateforme Nvidia Jetson Xavier NX au coeur du robot, une plateforme disposant d'une puissance de calcul de 21 TOPS à même de gérer des algorithmes d'intelligence artificielle complexes.

C'est un module Intel RealSense qui gère la vision du robot et analyse l'environnement et la profondeur de champ.

CyberDog dispose d'un ensemble de capteurs pour se déplacer et interagir avec son environnement,les obstacles ou même des jouets. Il dispose de capteurs tactiles, ultrasoniques, d'un GPS, accéléromètre, gyroscopes... Le tout est associé à 128 Go de stockage interne et à 6 micros pour des fonctionnalités tactiles et autres interactions liées au son.

Le robot est capable de se déplacer à 4 pattes au rythme de 3,2 mètres par seconde, soit 11,52 km/h et peut porter une charge de 3 Kg. Prévu uniquement pour le marché Chinois dans un premier temps, le prix est annoncé à 9999 yuans, soit environ 1300 euros hors taxes.