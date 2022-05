Xiaomi Pad 6 : premières informations sur la prochaine tablette Android

On commence à entendre parler de la tablette Xiaomi Pad 6 qui serait déjà testée en interne.

Outre les smartphones et une multitude de gadgets, Xiaomi s'intéresse aussi aux tablettes tactiles et dispose avec la Xiaomi Pad 5 lancée en 2021 d'un produit aux caractéristiques solides grâce à un écran 11 pouces et un SoC Snapdragon 860.

La génération suivante commence à être évoquée, même si elle n'arrivera sans doute pas avant plusieurs mois. Une référence a été détectée dans la base de bonnées de l'EEC (Eurasian Economic Commission) qui lui donnerait un numéro de série 22081283G.

Xiaomi Pad 5

Les quatre premiers chiffres suggèrent ainsi un possible lancement de la tablette Xiaomi Pad 6 pour le mois d'août, soit environ un an après la Pad 5, ce qui semble pertinent.

Aussi une version Pro 5G ?

Le leaker Mukul Sharma affirme pour sa part que la future tablette est finalisée et déjà testée en interne, ce qui va aussi dans le sens d'une annonce durant l'été. Le site XiaomiUI.net indique pour sa part qu'elle pourrait être dotée d'un SoC Dimensity MediaTek plutôt que Snapdragon.

Une variante de la Xiaomi Pad 6 pourrait aussi donner une tablette Redmi portant le nom de code Dagu. En spéculant sur la référence de l'EEC, la même source suggère qu'il existera aussi une Xiaomi Pad 6 Pro et une Xiaomi Pad 6 Pro 5G.