Le nouveau Xiaomi Poco F3 (écran AMOLED, Snapdragon 870) en promotion avec écouteurs Xiaomi Earbuds2 offerts

Poco continue dans son credo de base, à savoir proposer des smartphones performants à des prix très agressifs, le tout en s'appuyant sur l'expertise de Xiaomi.

Le Poco F3, annoncé la semaine dernière en grande pompe, est aujourd'hui disponible en promotion dans la boutique officielle de Poco avec en prime des écouteurs Xiaomi offerts.

Pour rappel le Poco F3 dispose d'un grand affichage 6,67 pouces AMOLED FHD+ avec dalle haute qualité AMOLED E4 (1300 nits de luminosité, faible consommation d'énergie), support du HDR10+, poinçon centré de petite taille (2,76 mm) et rafraîchissement 120 Hz adaptatif, sans oublier un échantillonnage tactile qui passe à 340 Hz, idéal pour les gamers, sans oublier le support True Display et MEMC (ajout d'images dans les vidéos pour les fluidifier).

Le Poco F3 possède un surpuissant SoC Snapdragon 870 avec RAM LPDDR5 et mémoire de stockage UFS 3.1. Il est compatible 5G et WiFi 6 et s'accompagne d'une solution de refroidissement LiquidCool 1.0 pour des sessions gaming étendues sans surchauffe.

Le Poco F3 intègre une batterie de 4520 mAh avec charge rapide 33W (chargeur livré dans la boîte), et ne mesure que 7,8 mm d'épaisseur pour 196 g.

A l'arrière, on retrouve le bloc photo avec un module principal 48 megapixels, un ultra grand angle 8 megapixels et un capteur macro 5 megapixels.

Pour la vidéo, le bloc photo comprend aussi un micro permettant de capter du son spatialisé et plusieurs modes spéciaux donnent la possibilité de générer des effets créatifs.

Le Poco F3 est disponible en deux versions :

Poco F3 6 Go / 128 Go au prix officiel de 349 €

Poco F3 8 Go / 256 Go au prix officiel de 399 €



Mais le bon plan du jour concerne une opération lancée par Xiaomi sur la boutique officielle de Poco sur le site AliExpress qui propose d'une part une baisse de prix sur les deux modèles, mais également aux 1500 premiers acheteurs d'obtenir des écouteurs Xiaomi Earbuds2. Vous pourrez ainsi l'acheter à prix réduit avec une expédition depuis la France ou Espagne mais aussi depuis la Chine pour le payer encore moins cher :

Depuis La France ou l'Espagne :

Depuis la Chine :

A noter qu'il s'agit bien entendu de la version globale (français ok), que la livraison est gratuite et que Poco propose un remplacement d'écran gratuit pendant les 6 premiers mois.





Signalons également une autre opération promotionnelle avec le Xiaomi Mi 11 Lite qui est également proposé à prix réduit chez AliExpress. Et pour payer moins cher, il vous faudra récupérer des coupons ici (20$ de réduction pour 299$ dépensés) et là (40$ de réduction pour 347$ dépensés).