Xiaomi Poco F3 : du haut de gamme avec écran AMOLED et Snapdragon 870 à moins de 400 € !

La marque Poco ne s'écarte pas de son credo visant à offrir des smartphones performants à prix très agressif en s'appuyant sur l'expertise de Xiaomi. Après une série Poco F2 remarquée, il revient sur ce segment de prédilection du flagship killer en dévoilant le modèle Poco F3.

Il s'agit ici en fait d'une variante du Redmi K40 annoncé en Chine un mois plus tôt et pour lequel on retrouve le même design et les mêmes caractéristiques, avec quelques modulations cosmétiques propres à Poco.

Le Poco F3 propose donc un grand affichage 6,67 pouces AMOLED FHD+ avec dalle haute qualité AMOLED E4 (1300 nits de luminosité, faible consommation d'énergie), support du HDR10+, poinçon centré de petite taille (2,76 mm) et rafraîchissement 120 Hz adaptatif.

Poco propose en outre un échantillonnage tactile qui passe à 340 Hz et ravira les gamers, en plus du support True Display et MEMC (ajout d'images dans les vidéos pour les fluidifier).

Le Poco F3 embarque un SoC Snapdragon 870 avec RAM LPDDR5 et mémoire de stockage UFS 3.1. Le processeur est la version intermédiaire entre Snapdragon 865 de 2020 et Snapdragon 888 de 2021 et atteint un score de 640 748 points sur AnTuTu, pour donner une idée des performances.

Il est compatible 5G et WiFi 6 et s'accompagne d'une solution de refroidissement LiquidCool 1.0 pour des sessions gaming étendues sans surchauffe. On pourra optimiser le fonctionnement du smartphone pour le jeu avec le mode Game Turbo 4.0 qui propose ici une interface plus visuelle et facile d'utilisation.

Le Poco F3 embarque en plus une batterie 4520 mAh avec charge rapide 33W (chargeur livré dans la boîte), ce qui ne l'empêche pas de ne mesurer que 7,8 mm d'épaisseur pour 196 g.

A l'arrière, on retrouve le bloc photo similaire à celui du Redmi K40 avec un module principal 48 megapixels, un ultra grand angle 8 megapixels et un capteur macro 5 megapixels.

Pour la vidéo, le bloc photo comprend aussi un micro permettant de capter du son spatialisé et plusieurs modes spéciaux donnent la possibilité de générer des effets créatifs.

Deux versions du Poco F3 sont proposées, l'une en 6 Go / 128 Go pour 349 € avec un prix en commande à 299 € et l'autre en 8 Go / 256 Go pour 399 € avec un tarif spécial en précommande de 349 €.

Les précommandes démarrent le 27 mars et la commercialisation effective se fera à partir du 6 avril sur les canaux de distribution officiels. Il sera possible de le commander par exemple dès le 29 mars chez AliExpress en profitant des tarifs spéciaux.