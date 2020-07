Xiaomi Poco M2 Pro : le cousin proche du Redmi Note 9 Pro dévoilé

La jeune marque Poco, supervisée par Xiaomi, s'est faite connaître par son flagship killer PocoPhone F1 mais elle s'intéresse aussi au milieu de gamme. En Inde, elle dévoile le smartphone Poco M2 Pro.

Ce dernier est une variation du Redmi Note 9 Pro dont il reprend les caractéristiques. On trouvera un design similaire avec un grand affichage 6,67 pouces FHD+ avec dalle LCD IPS et trou centré dans la partie supérieure pour le capteur photo avant de 16 megapixels.

A bord, le Poco M2 Pro embarque un SoC Snapdragon 720G avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Le smartphone embarque une même batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33W.

A l'arrière, on retrouve le groupe de 4 capteurs photo organisé en carré centré avec un flash en-dessous. Mais au lieu du module 64 megapixels du Redmi Note 9 Pro, le Poco M2 Pro se contente d'un module principal 48 megapixels avec un ultra grand angle 8 megapixels, un module macro 2 megapixels et un module de capture des données de profondeur de 5 megapixels.

Le smartphone comprend toujours un lecteur d'empreintes sur la tranche, une prise jack 3,5 mm et un port infrarouge dans la tranche supérieure pour transformer le smartphone en télécommande.

Doté d'Android 10 avec une surcouche MIUI 11 spéciale Poco, le Poco M2 Pro est annoncé au prix de 13 999 roupies (166 € environ) en version 4 Go RAM / 64 Go stockage, 14 999 roupies (178 € environ) en version 6 Go RAM / 64 Go stockage et 16 999 roupies (201 € environ) pour le modèle 6 Go RAM / 128 Go stockage, à partir du 14 juillet.

