Xiaomi Redmi Note 9 et Note 9 Pro : la série de smartphones à quatre capteurs photo officialisée

Le Redmi Note 9 Pro avait déjà été présenté en mars, donnant un aperçu du design de cette nouvelle famille de smartphones positionnés en milieu de gamme. Il propose un affichage 6,67 pouces FHD+ avec dalle LCD et présenté un poinçon centré pour le capteur photo avant 16 megapixels.

Il est doté d'un SoC Snapdragon 720G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et on trouve à bord une batterie de 5020 mAh avec charge rapide 30W. Il se démarque par 4 capteurs photo réunis dans un carré avec un module principal de 64 megapixels.

Le petit nouveau est donc le Redmi Note 9 qui reprend le même design et une configuration à 4 capteurs photo réunis dans un carré centré. Le smartphone intègre un affichage 6,53 pouces FHD+ avec poinçon sur le côté pour un capteur photo avant de 13 megapixels et un lecteur d'empreintes au dos (il est sur la tranche pour le Redmi Note 9 Pro).

Il fait appel à un nouveau SoC Helio G85 de MediaTek gravé en 12 nm et dispose d'une même batterie de 5020 mAh mais avec une charge filaire plus modeste de 18W.

Le Redmi Note 9 dispose donc de quatre capteurs photo à l'arrière dont le module principal est ramené à 48 megapixels, avec des modules ultra grand angle 8 megapixels et macro 5 megapixels, ainsi qu'un module 2 megapixels pour la capture d'informations de profondeur, et toujours une prise jack 3,5 mm.

Les tarifs dévoilés jusqu'ici sont les suivants :

Redmi Note 9

3 Go RAM / 32 Go stockage : 199 dollars

4 Go RAM / 128 Go stockage : 249 dollars

Redmi Note 9 Pro

6 Go RAM / 64 Go stockage : 269 dollars

6 Go RAM / 128 Go stockage : 299 dollars

