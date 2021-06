L'excellent et récent Xiaomi Poco M3 Pro 5G à seulement 159 € !!

Le Poco M3 Pro 5G a débarqué en France le 20 mai 2021 mais la bonne affaire du jour est du côté de Gshopper qui propose actuellement le Poco M3 Pro 5G 4+64 Go à seulement 159 € au lieu de 199,90 € avec le code A3F7AE1291 avec la livraison gratuite depuis la France en quelques jours.

Pour rappel ce smartphone possède un écran de 6,5 pouces LCD en définition FHD+ avec un rafraîchissement à 90 Hz modulable (avec paliers 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz / 90 Hz) pour une fluidité optimale. Vous trouverez également un poinçon centré DotDisplay abritant le capteur photo avant de 8 megapixels.

Il intègre un SoC Dimensity 700 octocore (2,2 Ghz fréquence maximale) de MediaTek gravé en 7 nm avec modem 5G (fréquences sub-6 GHz) et compatibilité Dual SIM 5G. Au niveau GPU on trouve un ARM Mali-G57, épaulé par 4 à 6 Go de RAM LPDDR4x et 64 ou 128 Go de stockage en UFS 2.2.

La batterie de 5000 mAh est avec charge rapide de 18W. Vous trouverez un lecteur d'empreintes digitales sur la tranche, mais aussi un port USB-C, une prise jack 3,5 mm, un module sans contact NFC et enfin un capteur infrarouge pour transformer votre smartphone en télécommande.

Au niveau photographie, le Poco M3 Pro 5G dispose d'un triple capteur photo comprenant un module principal de 48 megapixels (f/1,79 et pixel binning 4 en 1), un module macro de 2 megapixels et un second module 2 megapixels pour capturer les données de profondeur.

Gshopper propose actuellement le Poco M3 Pro 5G 4+64 Go à seulement 159 € au lieu de 199,90 € avec le code A3F7AE1291 avec la livraison gratuite depuis la France en quelques jours.



Vous trouverez également d'autres promotions chez Gshopper :



N'oubliez pas de visiter le site officiel de GShopper pour y découvrir toutes leurs promotions.

Et pour rappel consultez nos précédents bons plans concernant les robots aspirateur serpillère Yeedi 2 Hybrid et Yeedi K650 en très forte promotion chez Amazon ou encore le Prime Day 2021 avec notre sélection de nombreuses promotions chez Amazon.