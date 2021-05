Xiaomi Poco M3 Pro : le smartphone 5G officialisé et disponible à partir de 133€ pour son lancement mondial !!

La marque Poco lance elle aussi en France un smartphone 5G à petit prix avec l'arrivée du Poco M3 Pro 5G. Si le logo est bien visible à l'arrière à côté du bloc photo, ce modèle reprend la fiche technique du Redmi Note 10 5G, autre marque supervisée par le groupe Xiaomi.

On trouve donc un grand écran 6,5 pouces LCD FHD+ avec rafraîchissement 90 Hz modulable (DynamicSwitch avec paliers 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz / 90 Hz) et poinçon centré DotDisplay pour le capteur photo de 8 megapixels.

Le Poco M3 Pro 5G exploite un SoC Dimensity 700 de MediaTek gravé en 7 nm avec modem 5G (fréquences sub-6 GHz) intégré et compatibilité Dual SIM 5G. Le processeur est octocore et offre une cadence maximale de 2,2 GHz, avec un GPU ARM Mali-G57, 4 à 6 Go de RAM LPDDR4x et du stockage 64 ou 128 Go en UFS 2.2.

Le smartphone embarque une batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 18W (chargeur 22,5W dans la boîte) et le lecteur d'empreintes est placé sur la tranche, au niveau du bouton d'alimentation.

Outre le port USB-C, il propose une prise jack 3,5 mm, un module sans contact NFC et un capteur infrarouge transformant le smartphone en télécommande.

A l'arrière, le Poco M3 Pro 5G reprend le design nerveux et coloré des derniers modèles de la marque avec un triple capteur photo comprenant un module principal de 48 megapixels (f/1,79 et pixel binning 4 en 1), un module macro de 2 megapixels et un second module 2 megapixels pour capturer les données de profondeur.

Le Poco M3 Pro 5G est disponible en France à partir du 20 mai sur le site officiel français de Poco, puis en juin dans les enseignes Boulanger, Cdiscount, LDLC et Rueducommerce aux prix officiels de 199,90 € la version 4+64Go et 229,90 € la version 6+128 Go. Un tarif privilégié sera possible uniquement cette journée du 20 avec une réduction de 20 € sur chaque version.

Et pour l'avoir encore moins cher, il suffira de se rendre également ce 20 mai chez AliExpress où il sera alors possible d'obtenir avec une livraison depuis la France en quelques jours la version 128 Go en coloris noir uniquement à 164 € au lieu de 229,90 € en utilisant le code de réduction AEETE15. Et si vous choisissez une expédition depuis la Chine, avec une livraison gratuite pour le 7 juin, vous aurez accès à tous les coloris sur la boutique officielle Poco d'AliExpress avec la version 64 Go à 133 € au lieu de 199,90 € et la version 128 Go à 150 € au lieu de 229,90 € en utilisant à chaque fois le code de réduction 10M3PRO au moment de la commande. L'affaire de la journée !