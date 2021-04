Le Xiaomi Poco X3 Pro 128 et 256 Go en promotion, mais aussi le Poco F3

Le bon plan du jour concerne le récent smartphone Poco X3 Pro de l'univers Xiaomi, qui a été présenté il y a deux semaines seulement. Ce dernier est équipé pour rappel d'un écran LCD de 6,67 pouces avec un poinçon centré abritant le capteur photo avant. La dalle gère un rafraîchissement 120 Hz adaptatif avec échantillonnage tactile 240 Hz, l'écran étant protégé par du verre Gorilla Glass 6.

Le Poco X3 Pro intègre un SoC Snapdragon 860 associé à jusqu'à 256 Go de stockage UFS 3.1 (extensible jusqu'à 1 To) et jusqu'à 8 Go de mémoire LPDDR4x.

On retrouve également un refroidissement LiquidCool Technology 1.0 pour les longues sessions de gaming.

Au niveau photographie, un quadruple capteur photo est présent et comprend un module principal 48 megapixels, un ultra grand angle 119 degrés, un capteur macro 2 megapixels et un capteur de récupération des données de profondeur. Le smartphone intègre également un port infrarouge, une connectique sans contact NFC et une prise casque. Il est alimenté par une grande batterie de 5160 mAh permettant deux jours d'autonomie avec une compatibilité à la charge rapide 33 Watts.

