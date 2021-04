Le smartphone Redmi Note 10 avec 64 Go et 128 Go en promotion !

Le bon plan du jour concerne le smartphone Redmi Note 10 qui dispose d'un affichage de 6,43 pouces avec un rafraîchissement de 60 Hz et une dalle Super AMOLED. Le Note 10 exploite un processeur Snapdragon 678 associé à 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage.

Au niveau photographie, on trouve un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle 8 mégapixels, un module macro 2 mégapixels et un capteur de mesure des données de profondeur de 2 mégapixels. À l'avant, le capteur à selfies de 13 mégapixels est logé dans un poinçon centré. Il possède une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 33W.

Vous pourrez trouver le smartphone Redmi Note 10 avec 64 Go de stockage interne à 154 €, mais aussi avec 128 Go de stockage interne au prix de 171 € au lieu de 199,90 € qui est le prix officiel. La livraison est gratuite pour les deux versions.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

