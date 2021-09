Dreame Bot D9 Max : lancement du nouvel aspirateur avec un prix très agressif

Dreame est bien connu pour ses robots aspirateurs. La marque vient de lancer son nouveau modèle, le Dreame Bot D9 Max.

Avec son design rond habituel et surmonté de son capteur Lidar qui offre un scan à 360° de votre domicile. Le robot offre une brosse de 16,8 cm, plus large que les brosses habituelles et elle est en forme de V pour optimiser le nettoyage. Le D9 Max offre une forte puissance d'aspiration de 4000 Pa.

Il embarque une batterie de 5200 mAH et offre une autonomie de 2h30 permettant de nettoyer environ 250 m² sans aller se recharger. Grâce à ses capteurs, il cartographie votre maison pour permettre un nettoyage efficace de votre maison. Associé à son application, vous pouvez suivre le nettoyage et contrôler le robot.

Il détecte les différentes surfaces, et augmente la puissance d'aspiration lors d'un passage sur un tapis par exemple. Pour finir, il est équipé d'un grand réservoir de 570 ml permettant de limiter les vidanges. Il est accompagné aussi d'un réservoir de 270 ml et permet 3 niveaux de nettoyage différents.

Du 20 au 26 septembre, vous pouvez profiter de trois offres promotionnelles :

10€ offerts avec le code CLD9MAX10

Les 5 premières commandes profitent de 50 % de réduction

Le Dreame D9 Max + 50 € = Xiaomi 3H air purifier (valeur 310€)



Sur le site Coolladen, Le Dreame Bot D9 Max est au prix de 260 € au lieu de 299 € avec un envoi rapide depuis la Pologne. (250 € avec le code CLD9MAX10)



