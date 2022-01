Xiaomi préparerait un nouveau smartphone pliable à clapet

En marge du Mi Mix Fold qui s'inspire du Galaxy Z Fold avec un écran qui se replie comme un livre, Xiaomi préparerait un nouvel appareil à écran pliable.

Selon des informations récupérées par GSM Arena, Xiaomi préparerait un équivalent du Z Flip 3, soit un smartphone pliable au format clapet qui pourrait s'appeler Mi Mix Flip.

Ce type de produit plus compact séduirait un nombre grandissant d'utilisateurs : les ventes de Samsung Z Flip 3 ont explosé l'année passée. Entre format compact et prix plus attractif, le smartphone a clapet pourrait profiter d'un plus large retour cette année, notamment par l'arrivée sur le marché d'autres modèles proposés par Honor, Huawei et Motorola.

Xiaomi pourrait également appliquer sa recette miracle avec un smartphone de milieu de gamme proposé à un tarif très agressif. Reste à savoir si la sortie d'un tel appareil est bien envisagée cette année chez le fabricant chinois.