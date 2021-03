Xiaomi présentera son smartphone Mi 10S le 10 mars

C'est demain le 10 mars que Xiaomi nous donne à nouveau rendez-vous pour lever le voile sur une énième version de son Mi 10 : le Xiaomi Mi 10S.

La marque chinoise multiplie les annonces et les références ces derniers mois depuis la présentation du Mi 11 en Chine en fin d'année et les divers modèles présentés chez Redmi, notamment les récents Redmi Note 10 et Note 10 Pro. Et désormais, il faudra aussi compter avec un Mi 10S.

Si vous pensiez que Xiaomi avait déjà compliqué les choses en déclinant son Mi 10 sous de trop nombreuses références, la situation va s'accentuer avec la sortie du Mi 10S qui se présente comme un nouveau terminal haut de gamme qui épaulera la gamme Mi 11, enfin sauf le Mi 11 Lite qui se veut de milieu de gamme, mais enfin on se comprend, ou plus vraiment en fait...

Alors reprennons : Xiaomi a sorti sa gamme Mi 10 en mars 2020, avec un trio animé par un duo Mi10 et Mi 10 Pro sous Snapdragon 865 et un Mi 10 Lite sous Snapdragon 765G.

Plus récemment, Xiaomi a lancé ses Mi 11 et Mi 11 Pro sous Snapdragon 888 et sortira prochainement un Mi 11 Lite attendu sous Snapdragon 732G ou 755G...

Finalement, Xiaomi proposera dès demain un Mi 10S équipé d'un Snapdragon 870, soit un processeur haut de gamme. Il sera doté d'un appareil photo 108 mégapixels, d'un écran AMOLED borderless avec capteur photo logé dans un poinçon. Le terminal est attendu avec une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 33W.

Il devient donc difficile d'expliquer le positionnement du terminal dans le catalogue de la marque, et plus encore de justifier le retour de l'appellation Mi 10 renvoyant à une gamme lancée l'année passée... Toujours est-il que Xiaomi pourrait nous éclairer dès demain.