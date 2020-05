Redmi 10X / 10X Pro : les smartphones avec SoC Dimensity 820 5G officialisés

Aperçus ces derniers jours dans les documents de certification, les smartphones Redmi 10X et Redmi 10X Pro sont officialisés et apportent de la 5G en milieu de gamme.

Ce premier semestre 2020 est marqué par l'arrivée de smartphones 5G plus abordables que ceux de la première génération et la série Redmi 10X compte bien tirer son épingle du jeu sur ce point.

Elle a plusieurs arguments séduisants à faire valoir, à commencer par un affichage OLED 6,57 pouces FHD+ au ratio 20:9, rare sur les smartphones Redmi, avec support HDR10+ et lecteur d'empreintes sous l'écran.

Le capteur photo avant de 16 megapixels (Redmi 10X) ou 20 megapixels (Redmi 10X Pro) est pour sa part positionné dans une très fine encoche en goutte d'eau.

C'est aussi la première série d'appareils mobiles à proposer le nouveau SoC Dimensity 820 de MediaTek avec modem 5G intégré et associé à 6 à 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage.

Le Redmi 10X propose un triple capteur photo avec module principal de 48 megapixels, ultra grand angle 8 megapixels et capteur 2 megapixels pour l'effet bokeh.

Le Redmi 10X Pro possède 4 capteurs dont un module principal de 48 megapixels, un téléobjectif de 8 megapixels, un ultra grand angle de 8 megapixels et un capteur macro de 5 megapixels.

Les deux smartphones embarquent une même batterie de 4520 mAh avec charge rapide 33W (22,5W pour le Redmi 10X) et tourne sous Android 10 avec la nouvelle surcouche MIUI 12. Ils sont compatibles WiFi 5, NFC et maintiennent la prise jack 3,5 mm.

Le Redmi 10X en version 6 / 64 débute à 1599 yuans (203 € environ) tandis que le Redmi 10X Pro en 8 / 128 démarre à 2399 yuans (305 € environ), pour une disponibilité en Chine début juin.