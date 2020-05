Redmi Note 10 / Redmi 10X : écran OLED et compatibilité 5G

Avec le Redmi Note 10, déjà visible sur le site des organismes de certification, la marque va proposer une nouvelle combinaison offrant une fiche technique bien équilibrée, après les Redmi Note 9 et Note 9 Pro / 9S annoncés il y a peu.

L'un des points forts portera sur l'exploitation d'une dalle AMOLED au lieu du traditionnel LCD avec un grand affichage 6,57 pouces FHD+ avec un capteur photo avant de 16 megapixels placé en position centrale supérieure.

Son autre particularité sera d'embarquer un nouveau SoC Dimensity 820 de MediaTek lui apportant une compatibilité 5G en milieu de gamme. Il s'agit d'une nouvelle variation du Dimensity 800 présenté lors du salon CES 2020 de Las Vegas avec une fréquence supérieure et quelques améliorations des fonctionnalités.

Il proposera 6 à 8 Go de RAM et 64 à 256 Go de stockage. A l'arrière, il embarque 3 capteurs photo dont le module principal est de 48 megapixels, associé à un ultra grand angle et un capteur macro. La batterie embarquée est de 4420 mAh avec charge rapide 22,5W.

Ce Redmi Note 10 devrait être officialisé sous la dénomination Redmi 10X, officialisant une nouvelle nomenclature pour les smartphones Redmi.