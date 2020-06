Xiaomi Redmi 9A : premiers détails sur le smartphone d'entrée de gamme

Le fabricant Xiaomi est en train de renouveler son offre de smartphones en ouverture et milieu de gamme en surfant sur le succès grandissant des générations précédentes.

Après avoir dévoilé la série Redmi Note 9 et ses multiples variantes en petit milieu de gamme, il a présenté le Redmi 9 en entrée de gamme et s'apprête à en proposer plusieurs déclinaisons.

La première sera sans doute le Redmi 9A dont les caractéristiques ont commencé à fuiter en ligne. S'approchant d'une officialisation après sa certification chinoise, il se dévoile, encore officieusement, via des documents lâchés par Xiaomi Philippines, permettant d'en savoir plus.

Le Redmi 9A porte la référence M2006C3L avec une lettre supplémentaire définissant les marchés où il sera commercialisé. Selon les informations publiées, il proposera un affichage 6,53 pouces HD+ avec une encoche en goutte d'eau pour un capteur photo avant de 5 megapixels.

On trouvera à bord un SoC Helio G25 de MediaTek, octocore et cadencé à 2 GHz, et un unique capteur photo principal de 13 megapixels avec flash à l'arrière. L'autonomie devrait être confortable avec la présence d'une batterie de 5000 mAh avec capacité de charge 18W mais le chargeur n'offrira qu'une puissance de 10W.

La configuration sera donc beaucoup plus légère encore que celle du Redmi 9 et le tarif devrait donc être très attractif.

