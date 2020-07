Xiaomi Redmi 9A : le smartphone pensé pour l'entrée de gamme

Le Redmi 9A est officialisé chez Xiaomi et se place en ouverture de gamme tout en profitant d'un nouveau SoC de MediaTek.

Après les Redmi Note 9 en petit milieu de gamme et le Redmi 9 en entrée de gamme, Xiaomi descend encore plus bas avec le Redmi 9A tout juste annoncé. Ce petit smartphone a déjà dévoilé une partie de sa fiche technique il y a quelques jours et le voici désormais officiellement annoncé.

Ce petit smartphone propose un affichage LCD de 6,53 pouces au ratio 20:9 avec une résolution HD+ intégrant une encoche en goutte d'eau logeant un capteur photo avant de 5 megapixels.

Il profite du SoC Helio G25 de MediaTek, une nouveauté octocore cadencée à 2 GHz officialisée en même temps que le smartphone, avec 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage eMMC, extensible par carte microSD.

A l'arrière, on trouvera comme prévu un capteur photo simple de 13 megapixels avec son flash. La force du Redmi 9A repose sur sa batterie de 5000 mAh qui lui assurera une belle autonomie.

Dual SIM et supportant la VoLTE, il est aussi compatible WiFi (802.11n) et Bluetooth 5.0. Le tout fonctionne sous Android 10 avec surcouche MIUI 11 et migration prévue vers MIUI 12.

Annoncé d'abord en Malaisie, son prix est de 359 ringgit, soit l'équivalent de 75 € environ, avec une commercialisation début juillet.

