Bon plan Xiaomi : le Redmi 9S en promotion de FOLIE pour les 10 ans de Xiaomi !

À l'occasion des 10 ans de Xiaomi, la plateforme d'e-commerce Aliexpress lance une nouvelle opération promotionnelle sur le Redmi Note 9S en promotion.

L'ensemble de l'offre est disponible sur la page dédiée.

L'opération promotionnelle pour l'anniversaire de Xiaomi se décompose en deux parties. Vous aurez dans un premier temps une heure seulement, de 9 heures à 10 heures aujourd'hui, pour profiter du Redmi Note 9S 64 G0 à 171 € grâce au coupon de réduction NOTE9S et du Redmi note 9S 128 Go à 201 € grâce au coupon de réduction 30NOTE9S.

Passé ce délai, vous aurez jusqu'à 9h le 8 avril 2020 pour bénéficier du Redmi Note 9S 64 Go à 190 € avec le code NOTE9S10 et du Redmi note 9S 128 Go à 220 € avec le code 10NOTE9S.

Mais ce n'est pas tout, vous retrouverez également d'autres promotions sur le site officiel de Xiaomi à partir de 13 heures aujourd'hui sur cette page.

Pour rappel, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant le drone MJX B7 à 125 € seulement, mais aussi les écouteurs Apple AirPods 2 et AirPods Pro à tout petit prix (204 € le Pro au lieu de 279 €) !