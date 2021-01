Xiaomi Redmi 9T : le smartphone polyvalent à moins de 200 €

A côté du Redmi Note 9T, Xiaomi lance un modèle Redmi 9T polyvalent avec pas moins de capteurs photo à l'arrière et une solide batterie de 6000 mAh.

Si le Redmi Note 9T met l'accent sur sa compatibilité 5G proposée pour moins de 300 €, le Redmi 9T reste sur une configuration 4G et explore le segment de petit milieu de gamme, à un tarif très concurrentiel.

Equipé d'un affichage 6,53 pouces FHD+ avec encoche en goutte d'eau pour le capteur photo avant 8 megapixels, le smartphone propose un SoC Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage, extensible par carte microSD.

La coque s'offre une finition texturée et anti-empreintes digitales irradiant depuis le bloc photo composé de quatre capteurs photo en alignement vertical. Le module principal est 48 megapixels et s'accompagne d'un ultra grand angle 8 megapixels, d'un capteur macro 2 megapixels et, sur le côté, d'un capteur de récupération des données de profondeur de 2 megapixels.

L'ensemble permet de répondre à un large panel de situations et de scènes photographiques, et est aidé par une intelligence artificielle pour optimiser les réglages.

Le Redmi 9T profite en outre d'un mode "cadre de film" offrant aux photos un rendu cinématographique automatique.

Avec une capacité de 6000 mAh, le smartphone devrait offrir une belle autonomie et profite d'une charge rapide 18W (chargeur 22,5W livré dans la boîte). Elle pourrait aussi fonctionner comme une batterie d'appoint pour charger de petits accessoires.

Deux versions du Redmi 9T seront lancées au mois de février, avec des configurations mémoire distinctes :