Xiaomi propose les Redmi Buds 3 non Pro à 40 €

En marge du lancement en France de la série Redmi Note 11 côté smartphones, la marque Xiaomi introduit les écouteurs sans fil Redmi Buds 3 avec un prix de 39,99 € jusqu'au 20 février au lieu de 49,99 €.

Sur la boutique du site de Xiaomi en France, les Redmi Buds 3 côtoient désormais les Redmi Buds 3 Pro à 69,99 € qui avaient été introduits en 2021. Si ces derniers profitent d'une réduction de bruit active, elle fait défaut aux Redmi Buds 3.

Xiaomi souligne néanmoins une réduction des bruits ambiants pour des appels clairs - et donc pas en écoute de musique - en s'appuyant sur deux micros intégrés associés à la technologie Qualcomm cVc (clear Voice capture) de suppression de l'écho et du bruit.

Des haut-parleurs de bonne taille

Semi intra-auriculaires et avec un poids de 4,5 g par écouteur, les Redmi Buds 3 sont certifiés IP54 pour une résistance à la poussière et aux projections d'eau. Ils sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 12 mm et compatibles Bluetooth 5.2.

Ils profitent de commandes tactiles pour le contrôle de la lecture et les appels, la détection de port avec la musique qui s'arrête quand les écouteurs sont enlevés.

L'autonomie promise est de 5 heures avec une seule charge et jusqu'à 20 heures d'autonomie de batterie en utilisant le boîtier de charge (USB-C). Avec 10 minutes de charge, il est annoncé une autonomie pour jusqu'à 1h30 de lecture.