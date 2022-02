Xiaomi Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 : AliExpress CASSE les prix des deux smartphones

Commençons avec le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 qui profite d'une belle réduction pour son lancement.

Il est doté d'un écran AMOLED de 6,43" dit DotDisplay avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de raffraichissement de 90 Hz et un taux d'échantillonage tactile de 180 Hz. Il dispose du SoC Snapdragron 680 cadencé à 2,4 Ghz avec le chipset graphique Adreno 610 et 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photo, on note la présence à l'arrière de 4 capteurs dont le principal est de 50 MP puis 8, 2 et 2 MP. Pour les selfies, vous profitez d'un module photo de 13 MP. Pour l'autonomie, le mobile est doté d'une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W qui permet une recharge du smartphone en moins d'une heure. Pour finir, le smartphone fonctionne sous MIUI 13 basé sous Android 11.

Sur AliExpress, le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 4+64 Go est au prix de 170 € avec le code MI20FR, la version 4+128 Go au prix de 220 € et la version 6+128 Go à 250 € toujours en utilisant le code MI20FR et en activant le coupon de 10 €. La livraison est gratuite en 3 à 7 jours et un remboursement en 7 jours.



Passons au smartphone Xiaomi Redmi 11 Pro qui profite à son tour d'une réduction sur AliExpress

Le smartphone est équipé d'un écran AMOLED de 6,67" avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile jusqu'à 360 Hz. Vous profitez aussi d'une luminosité maximale de 1200 cd/m² avec la protection de verre Corning Gorilla Glass 5.

Au niveau du processeur, il est équipé du SoC MediaTek Helio G96 avec 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go d'espace de stockage. Pour faire de la photo, le mobile est doté de quatre objectifs avec un de 108 mégapixels, un de 8 MP et deux de 2 MP. Pour finir, le smartphone est doté d'une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide filaire de 67 W. le mobile récupere 50 % en seulement 15 minutes.

Sur AliExpress, le smartphone Xiaomi Redmi 11 Pro 6+ 64 Go est au 231 € avec le code SDFRF061, la version 6+128 Go à 285 € et la version 8+128 Go à 306 € avec le code SDFRF061 et le tout en activant le coupon de 40€ sur les trois modèles.



